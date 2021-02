Jorge Costa: "É evidente que o Benfica teve mais bola..."

Jorge Costa falou à Sport TV no final do Farense-Benfica (0-0), da 20ª jornada da I Liga

Análise do jogo: "Acima de tudo um bom ponto para nós, principalmente depois de a jornada, quase completa, não ser favorável ao que são as nossas aspirações atuais. Empatar com Benfica, seja em casa ou seja fora, é sempre um resultado positivo. E ainda mais, pela forma como o fizemos. Com todo respeito ao Benfica, como temos por todas as outras equipas, tentamos disputar o jogo, não nos limitamos a defender. É evidente que o Benfica teve mais bola, mais posse de bola, mais circulação... E nós tivemos algumas boas oportunidades para fazer o golo. Portanto, o resultado no final acho que foi justo."

Sem sofrer golos: "Isso é matemático. Quem não sofre [golos], não perde. Acrescento, que quem não sofre [golos] está mais perto de vencer. Feliz, feliz. Realmente os números eram preocupantes, todos os jogos estávamos a sofrer [golos]. Hoje, com uma ponta de sorte, mas com muitos méritos, volto a repetir, contra uma grande equipa, não sofremos. Levamos um ponto, terceiro jogo seguido a pontuar. Há um longo caminho pela frente, mas parece-me que esta equipa está cada vez mais confiante e mais solta."

Permanência: "Acredito que sim. Nós tínhamos um ciclo com o Nacional fora, Guimarães fora, Benfica em casa e temos agora Famalicão e Rio Ave fora. Era um ciclo terrível e já ganhamos cinco pontos e temos mais dois jogos. Repito o que disse no primeiro dia, quando cheguei, não conhecendo o balneário e pessoalmente os jogadores, mas conhecendo suas valias: era quase impensável para mim ver o Farense no último lugar da tabela. É minha convicção que no final vamos estar em uma posição bem mais tranquila da que estamos atualmente e, naturalmente, vamos fugir desta luta de uma forma bem mais tranquila."