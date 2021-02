Jorge Costa é a aposta do Farense e está de regresso ao futebol português

Treinador do 49 anos rende Sérgio Vieira, cuja saída foi acertada este domingo.

Sérgio Vieira já não é treinador do Farense e será substituído no cargo por Jorge Costa, soube O JOGO. A decisão foi tomada na tarde deste domingo, após uma reunião realizada entre a administração da SAD dos algarvios e o treinador nas instalações do clube.

As exibições e os resultados menos conseguidos, mais o regresso ao último lugar da equipa após a derrota por 2-0 frente ao Tondela, fizeram aumentar ainda mais a contestação por parte da massa associativa dos algarvios. Este domingo foi encontrado um princípio de acordo para a rescisão.

Após confirmada a saída de Sérgio Vieira do comando técnico, os responsáveis do clube encontraram rapidamente um substituto. Jorge Costa, que estava no Gaz Metan, é o nome escolhido, havendo já acordo com o treinador, que tratará agora dos pormenores da desvinculação do clube romeno para regressar a Porugal.

Jorge Costa, 49 anos, tem no currículo passagens por Braga, Olhanense, Académica, Paços de Ferreira e Arouca, pra referir apenas os clubes portugueses.