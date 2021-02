Jorge Costa deseja ver Farense "com uma cara só" na visita a Famalicão

Técnico da equipa algarvia projetou, esta sexta-feira, o duelo com a formação minhota, relativo à 21.ª jornada da Liga NOS. Emblemas estão igualados na classificação da prova

Jorge Costa, treinador do Farense, que vive o melhor ciclo desta época na I Liga, disse, esta sexta-feira, que espera ver uma equipa com a mesma identidade dos últimos jogos durante a visita de sábado ao Famalicão.

"[Espero um Farense] Da mesma forma como tem entrado nos últimos jogos. Aquilo que eu quero do Farense é uma equipa com uma cara só. Não podemos encarar jogos de formas diferentes", disse Jorge Costa, na antevisão à partida com os minhotos, da 21.ª jornada da I Liga.

Os algarvios saíram da zona de despromoção após um ciclo de três jogos a pontuar: vitória na Madeira, frente ao Nacional (3-2), e empates em Guimarães (2-2) e na receção ao Benfica (0-0).

"O que espero da minha equipa é que, no sábado, possa ser à imagem daquilo que tem sido nos últimos jogos", acrescentou o técnico.

O facto de o Farense não ter sofrido golos pela primeira vez na Liga esta temporada, frente aos "encarnados', também permitiu "aumentar os níveis de confiança, que estavam em baixo", admitiu Jorge Costa.

"Mas não somos perfeitos e temos de continuar a trabalhar diariamente, continuar a ser sérios - como temos vindo a ser - e trabalhar muito nos jogos, muito focados para que este "zero' se possa manter de forma mais regular", sublinhou.

Em relação ao Famalicão, Jorge Costa destacou que se trata de uma equipa "um pouco à imagem do Farense, que trocou de treinador há quatro ou cinco jornadas", em referência à entrada de Silas para o lugar de João Pedro Sousa.

"Vem de um resultado positivo [1-0 no terreno do Rio Ave] e está à procura do seu melhor como equipa. Em termos de individualidades, é uma equipa muito interessante e está a melhorar de jogo para jogo. A prova disso foi o último resultado. Espero um jogo com um grau de dificuldade elevado", concluiu.

O Famalicão, 16.º classificado, e o Farense, 15.º, ambos com 18 pontos, defrontam-se no sábado, às 15:30 horas, no Estádio Municipal de Famalicão, com arbitragem de Luís Godinho (Évora).