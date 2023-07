Já há data para a apresentação do Farense aos sócios

Equipa algarvia está de regresso ao principal escalão do futebol português

O Farense vai fazer a apresentação aos sócios na próxima quinta-feira, às 21h00, no Forum Algarve, em Faro.

No mesmo local, irá desfilar todo o plantel principal para a época 2023/24, com os sócios a poderem conhecer aí e de perto os novos reforços dos Leões de Faro.

Recorde-se que, oficialmente, a época do Farense arranca já este domingo, com uma visita ao terreno do Moreirense, em partida a contar para a Taça da Liga.