Hugo Seco protestou com o relógio do árbitro e foi suspenso por um jogo

Na flash interview após o jogo com o Belenenses SAD, Hugo Seco, avançado do Farense, foi crítico com a equipa de arbitragem.

O extremo Hugo Seco foi punido com um jogo de suspensão e 612 euros de multa pelas declarações proferidas após o empate com o Belenenses SAD (1-1).

"Gostava que me explicassem, posso não estar por dentro... Há um canto a nosso favor e olhei para o relógio do árbitro, que já ia nos 52 minutos [da segunda parte], já tinham passado os seis minutos de compensação. Quando eles fazem o golo, já dois ou três minutos depois disso, estava na mesma nos 52 minutos. Gostava que me explicassem como temos um canto a nosso favor, já tinham passado os seis minutos de compensação, jogam-se mais dois ou três minutos e o relógio continua nos 52 minutos. Estão a brincar com o nosso esforço. Já a semana passada foi um escândalo, toda a gente assistiu e hoje aconteceu isto. Quem nos tira pontos desta forma devia ser castigado", afirmou, contestando o golo do Belenenses SAD, apontado aos 90+8".

O ala falha a receção ao Paços de Ferreira.