Fran Delgado vai assinar pelo Farense

Defesa-direito espanhol chega do Bétis e o contrato será de três épocas. Anúncio está iminente.

O lateral-direito espanhol Fran Delgado, 21 anos, ex- Bétis, vai ser reforço do Farense. O negócio está consumado e o defesa só ainda não foi anunciado devido a detalhes burocráticos, tendo à sua espera um contrato para as próximas três épocas.

Fran Delgado começou a jogar no Bétis com dez anos e até ao momento não vestiu outra camisola. Chegou a ser apontado nos últimos anos como uma promessa do clube de Sevilha, mas nunca conseguiu impor-se na equipa principal, pela qual realizou apenas três jogos, um para ao campeonato, na época que findou, frente ao Elche, e dois para a Taça do Rei, em 2021, frente ao Multivera e Sporting Gijón. Nos bês do Bétis acabou por ser mais utilizado, com um registo de 47 jogos, e ostentou a braçadeira de capitão.

No capítulo desportivo e após a primeira semana de trabalho, a equipa liderada por José Mota realizou, ontem, o primeiro jogo de pré-época, frente aos sub-23, tendo vencido por 1-0, com um golo de Seruca. -carlos encarnação