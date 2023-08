Os golos dos Leões de Faro foram apontados na primeira parte

O Farense venceu este sábado, o Portimonense, no Portimão Estádio, por 2-1 naquele que foi o ultimo particular antes do arranque do campeonato.

Os golos dos Leões de Faro foram apontados na primeira parte por Elves Baldé, aos 24 minutos, e Rui Costa aos 39. A equipa de Paulo Sérgio reduziu na segunda parte por intermédio de Paulinho de grande penalidade aos 77.