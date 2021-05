"Farense vai fazer de tudo para voltar e aprender com os erros que cometeu este ano"

Declarações de Jorge Costa, treinador do Farense, após a derrota por 4-0 com o Santa Clara, que ditou a descida de divisão.

É justa a descida de divisão? "A linha que separa a justiça da injustiça é muito fina. Este é um jogo que espelha o que foi a nossa época. Uma boa entrada no jogo, uma oportunidade clara para fazer golo, a bola vai à barra... na primeira vez que o Santa Clara vai à baliza, faz golo. Alguma falta de coragem do árbitro em mostrar o segundo amarelo a um jogador do Santa Clara, que poderia mudar a história do jogo. Erros individuais e mais uma derrota pesada num encontro em que foi o espelho da nossa época. Mas não foi hoje que descemos. Foi em vários momentos da época. Dou como exemplo o jogo em casa com o V. Guimarães, com o Portimonense, com o Braga... faltou alguma experiência de I Liga, alguma maturidade e competência."

Como será o seu futuro? "O meu futuro não é o mais importante hoje. O mais importante é o futuro do Farense, um clube com tradição, com uma massa adepta fantástica, com condições excelentes. O clube vai fazer de tudo para voltar à I Liga e aprender com os erros que cometeu este ano para poder voltar mais forte e cimentar a sua posição como equipa de I Liga. A cidade, a região e a direção merecem."