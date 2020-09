Farense utiliza Estádio Algarve para pelo menos um jogo como visitado na I Liga

Algarvios estreiam-se em casa na segunda jornada com o Nacional, no dia 27 deste mês

O Farense vai utilizar o Estádio Algarve para pelo menos um jogo como visitado na I Liga em virtude de as obras no Estádio de São Luís ainda não estarem concluídas, disse à Lusa fonte da SAD.

"O Farense vai fazer um jogo no Estádio Algarve, com possibilidade de serem dois, no arranque do campeonato. Ainda há algumas intervenções por concluir no Estádio de São Luís", frisou a mesma fonte.

Depois de ter colocado um novo relvado no São Luís durante o verão, o Farense está a realizar obras no sistema de iluminação, nos acessos e nos balneários e também a construir novas casas de banho.

"As obras estão a ser realizadas o mais rapidamente possível. Estamos a cumprir todas as exigências da Liga e também da Direção-Geral da Saúde, no âmbito das medidas de combate à covid-19", explicou fonte da SAD algarvia.

O Farense está de regresso à I Liga após 18 anos de ausência, cumprindo o seu primeiro jogo caseiro à segunda jornada, com a receção ao Nacional, em 27 de setembro (18h30).

Na quarta ronda, no fim de semana de 17/18 de outubro, os algarvios recebem o Famalicão.

A estreia do clube de Faro na edição 2020/21 da I Liga acontece no próximo domingo, com a deslocação ao terreno do Moreirense (18h30).