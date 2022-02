Farense quer VAR na II Liga: "Custa menos do que danos na verdade desportiva"

SAD algarvia considera que o juiz do Feirense-Farense, autor de arbitragem "vergonhosa, intimidatória e arrogante", impediu claramente" os Leões de Faro "de discutirem o resultado"

Notoriamente agastado com o desempenho do árbitro João Pinho, durante a visita do Farense ao Feirense, que originou críticas expressas em comunicado, João Rodrigues, presidente da SAD algarvia, exigiu a introdução do videoárbitro na Liga SABSEG.

"Acho que sim. É inevitável que, o mais breve possível, esse instrumento seja colocado à disposição dos árbitros e dos clubes intervenientes para minorar esses erros", afirmou o dirigente, que se queixou do trabalho de João Pinho, via telefone a Pedro Proença e a Fernando Gomes, líderes da Liga e da Federação Portugal.

Em declarações à rádio "Renascença", João Rodrigues, confrontado com o custo associado à introdução do VAR - na I Liga ronda alguns milhões de euros - contrapõe com o peso do dano causado por alegados erros à veracidade do jogo.

"Para bem do futebol português e da imagem da nossa indústria, o investimento no VAR tem de ser muito bem ponderado, comparativamente com os prejuízos e danos provocados com este tipo de situações, que têm muito mais custos do que a implementação do VAR", assinalou o presidente da SAD do Farense.

No comunicado emitido esta quarta-feira, o emblema algarvio descreveu a arbitragem de João Pinho no duelo com o Feirense como "vergonhosa, intimidatória e arrogante", tendo enumerado as alegadas razões do descontentamento.

"17 minutos, golo do Feirense de pontapé livre, mas precedido de falta muito duvidosa; 45 minutos, grande penalidade não assinalada a favor do Farense, apesar da evidente mão na bola de um adversário na grande área; 47 minutos, grande penalidade assinalada contra o Farense, e consequente segundo golo anfitrião, num lance em que não existiu qualquer irregularidade; Muitas outras decisões erradas que claramente prejudicaram o Farense; Uma atitude intimidatória do senhor árbitro para com os nossos jogadores e equipa técnica durante todo o encontro", lê-se na nota da SAD.

Além disso, a SAD do Farense considera que o juiz, "curiosamente da mesma associação do Feirense", "impediu claramente - e não há outra forma de o dizer - de [o Farense] ter francas possibilidades de discutir o resultado na casa de um dos mais fortes candidatos à subida de divisão".

João Rodrigues nota que o juiz nomeado para dirigir o duelo da 21.º jornada da Liga SABSEG, ocorrido na passada terça-feira, e que terminou com vitória fogaceira por 4-1, "foi claramente perdendo o controlo emocional" em campo e defende que o acompanhamento por parte do VAR "teria evitado erros clamorosos e evidentes".

Logo no comunicado, o emblema de Faro exigiu, em função da "sucessão de erros graves e prejuizos públicos evidentes no escalão em caus", que Liga e Conselho de Arbitragem trabalhem "de forma célere visando a introdução do VAR na II Liga".