Farense procura guarda-redes para substituir Defendi: "Não posso adiantar nomes"

Declarações de Jorge Costa após o jogo Farense-Belenenses (0-1), da 23.ª jornada da I Liga.

Falhas: "Faltou tranquilidade na decisão, especialmente no último terço. Faltou-nos ser mais pragmáticos, faltou-nos ser mais concentrados. Durante o jogo, todas as oportunidades do Belenenses nascem exatamente de erros de decisão nossa: jogada interior e o Belenenses a pressionar bem para sair rápido em transição, aquilo que sabíamos que ia fazer. Faltou ser mais rigoroso. O golo é a prova disso. Portanto, faltaram-nos algumas coisas num jogo de grande importância, em que queríamos muito somar os três pontos e era proibido perder. Complicámos mais a nossa tarefa, mas somos todos homens, estamos aqui para dar a volta, ir ao Bessa e tentar conquistar os três pontos."

Resultado: "Normalmente - e isto não é uma crítica, é constatar um facto -, o Belenenses tem esta forma de jogar. Compacta, agressiva, no bom sentido, defensivamente. Não é uma equipa que conceda grandes oportunidades. Não houve muitas oportunidades, tomámos algumas más decisões, mas deixem-me dizer que o resultado não é de todo justo, pelo que se passou, mas acabámos por ser penalizados por ofertas nossas. Não foi um jogo com muitas oportunidades, mas tivemos pela frente uma equipa muito mais eficaz, muito mais concentrada e que volta para Lisboa com os três pontos, [o que é] de alguma forma justo porque não cometeu os erros que nós cometemos."

Contratação de outro guarda-redes? "Temos dois guarda-redes até ao final da época. A lesão do Rafael Defendi retira-o até final da época e é um risco para nós encararmos os jogos que faltam só com dois guarda-redes. Não que não esteja contente com o Hugo Marques e o Ricardo Velho, mas precisamos de ter três guarda-redes. Se acontece algo a um deles, não podemos ir a jogo com apenas um. É uma situação de mercado muito complicada, a que estamos atentos. Beto? Vamos ver o que se consegue. Para já, não haverá muitos nomes disponíveis. Não posso adiantar nomes, por uma questão de respeito. O mercado está fechado. Não se podem ir buscar jogadores de fora do país, portanto não é uma situação normal nem fácil de controlar. Não haverá assim muitas soluções no mercado. Daí a demora neste processo. Estamos a dar o nosso melhor. Estou convencido de que esta semana estará resolvido."