Farense oficializa reforço para a defesa

Talys, que fez a formação brasileira no Paraná, chegou à Croácia na temporada de 16/17 para os juniores do Nogometni Klub Osijek. Ainda jogou no Budapest Honvéd, da Hungria, e nos Pafos, do Chipre. No NK Slaven, Talys realizou 22 jogos

Talys , defesa esquerdo de 24 anos, que estava do NK Slaven, da 1ª Liga Croata, assinou pelo Farense por duas temporadas, sendo assim o quarto reforço dos "Leões de Faro".

O jogador, que fez a formação brasileira no Paraná, chegou à Croácia na temporada de 16/17 para os juniores do Nogometni Klub Osijek. Ainda jogou no Budapest Honvéd, da Hungria, e nos Pafos, do Chipre. No NK Slaven, Talys realizou 22 jogos.

Nas redes sociais do clube frisou que está "muito feliz por fazer parte deste projeto do Farense, que está de volta à 1ª divisão com a perspetiva de fazer um bom campeonato". "Sinto-me motivado por estar pela primeira vez na 1ª Liga de Portugal e espero fazer uma grande época e principalmente ajudar o clube a atingir os objetivos", referiu, ainda.