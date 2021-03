Farense oficializa a contratação de Beto

O internacional português chegou na segunda-feira a Faro, tendo realizado os exames médicos, juntando-se apenas a equipa no treino desta terça-feira

O guarda-redes Beto, internacional Português de 38 anos, ex-Leixões foi oficializado como reforço do Farense. O contrato que o irá ligar aos "Leões de Faro" é válido até final da época.

Está assim encontrado o nome do guarda-redes para substituir Rafael Defendi, que se lesionou com gravidade, (fratura do tornozelo do pé esquerdo) não podendo jogar mais na presente temporada.

O internacional português chegou na segunda-feira a Faro, tendo realizado os exames médicos, juntando-se apenas a equipa no treino desta terça-feira, na preparação com vista à deslocação, no domingo, ao Bessa, onde os algarvios vão defrontar o Boavista. Beto já poderá ser opção, regressando assim à Liga NOS quatro anos depois de ter representado o Sporting na temporada 2016/17.