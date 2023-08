Farense multado pela FPF por ter apenas um bar e um funcionário

Queixa da PSP levou a multa do Conselho de Disciplina da FPF

O Farense foi multado pelo Conselho de Disciplina da FPF em 408 euros. Em causa, o facto do clube algarvio, aquando da receção ao Casa Pia na primeira jornada da I Liga, terem apenas um bar em funcionamento no Estádio de São Luís. E apenas um funcionário a servir nesse bar.

"Foi-nos reportado pela comandante da PSP, Joana Bichok que existia na zona da bancada central nascente apenas um bar. No jogo não foi suficiente, pois estava muito calor tendo-se formado duas filas grandes que foram coordenadas pela PSP. Resultado disto foi um aglomerado de adeptos numa zona que tem de estar liberta em caso de emergência, como evacuação de pessoas ou outra.", pode ler-se no comunicado do órgão federativo.

"O bar apenas tinha a trabalhar uma pessoa, pelo que devido às condições de elevado calor, a procura por bebidas frescas intensificou-se e não houve capacidade de resposta efetiva por parte da exploração do serviço em referência. No decorrer de tal, houve a necessidade de se criarem pontos de venda de água, situação que o clube organizou sem prestar qualquer informação à Força de Segurança no local. Sendo que apenas nos apercebemos de tal, pela criação discricionária de filas e aglomerados de pessoas no corredor de circulação junto destes setores. Refira-se que para os setores 18, 17, 16, 15 e 14 apenas funcionou um único bar, com uma única pessoa a servir. Sublinhamos da veemente necessidade de mudança deste procedimento, uma vez que não se adequa, de modo algum, à demanda, e a solução tomada em resposta não é minimamente viável do ponto de vista da segurança do evento, uma vez que restringe a circulação na ala que permite a nossa deslocação, a deslocação dos ARD e assistência médica", refere o mesmo documento.