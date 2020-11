Farense "imita" Estrela da Amadora para ter relvado de I Liga

O Farense "importou" agora a ideia de remodelação do seu ex-CEO da SAD e, amanhã, os leões de Faro apresentam-se no São Luís, com um relvado melhorado.

O Farense debateu-se com vários problemas no relvado do São Luís para conseguir apresentar um tapete em condições para receber no seu estádio jogos do primeiro escalão. Os trabalhos começaram em junho e só amanhã, na jornada 7, os leões de Faro voltam a jogar no seu reduto.

Quem acabou por conseguir resolver o "problema" foi a empresa Sport Relva, replicando o mecanismo utilizado pelo Estrela da Amadora no seu estádio, colocando fibra sintética dentro do relvado.

O projeto de requalificação do estádio José Gomes, do Estrela, foi reformulado aquando da chegada de André Geraldes, no final de julho deste ano, para presidente da SAD do Estrela, precisamente vindo do Farense. Estádio e campo de treino foram remodelados em tempo recorde.

O Farense "importou" agora a ideia de remodelação do seu ex-CEO da SAD e, amanhã, os leões de Faro apresentam-se no São Luís, com um relvado melhorado.