Farense envia "sentidos pêsames à família de Reinaldo Teles"

Clube algarvio reagiu ao falecimento do histórico dirigente do FC Porto.

O falecimento de Reinaldo Teles, histórico dirigente do FC Porto, vítima de covid-19, não foi esquecida pela Direção do Farense. O clube algarvio deixou uma mensagem nas redes sociais.



"A Direção do Sporting Clube Farense endereça os mais sentidos pêsames à família de Reinaldo Teles.

Nesta hora naturalmente difícil, deixamos aos familiares e amigos os nossos sentimentos de conforto", pode ler-se.

Reinaldo Teles morreu ontem, quarta-feira, aos 70 anos. O administrador não-executivo da SAD dos dragões manifestou sintomas da covid-19 no final de outubro e deu entrada no Hospital de São João, no Porto, acabando por ser transferido algumas horas depois para a Unidade de Cuidados Intensivos.

Com prognóstico reservado, passou a respirar através um ventilador e inspirou cautelas redobradas, até porque era considerado um paciente de risco, no contexto da pandemia de covid-19, em virtude da idade e do historial clínico associado a problemas cardíacos.

Natural de Paços de Ferreira, Reinaldo Teles era também conhecido como o eterno braço direito do presidente Pinto da Costa, nas quase quatro décadas em que lidera o clube.