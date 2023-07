Farense anuncia renovação: "Feliz por continuar neste grande clube, agora no seu lugar"

Elves Baldé, extremo formado em Alcochete, vai para a terceira época nos leões de Faro

O Farense anunciou a renovação por mais duas temporadas com Elves Baldé, extremo de 23 anos, que acompanha, assim, a equipa na subida ao principal escalão do futebol português.

Internacional Português e Campeão Europeu de Sub-19 em 2018, Baldé está em Faro há duas temporadas, tendo realizado 58 jogos e feito sete golos e nove assistências (23 jogos na última temporada e 3 golos obtidos).

"Estou muito feliz por continuar a vestir as cores deste grande clube, agora no seu merecido lugar. Irei dar o meu melhor e trabalhar todos os dias para ajudar a equipa a atingir os seus objetivos e a dar alegrias aos nossos enormes adeptos!", atirou, em declarações aos canais do clube.