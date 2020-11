Farense anuncia a contratação de Licá

Internacional português estava sem clube desde que terminou a ligação à Belenenses SAD

O avançado Licá, de 32 anos, é o mais recente jogador da equipa do Farense, anunciou o clube algarvio da I Liga a "bomba de última hora", através das redes sociais. A duração do contrato do futebolista não é conhecida.

"Tenho a certeza que foi a minha melhor opção. O Farense é um histórico que se revigorou, clube ambicioso com todas as condições para continuar o meu futebol. Quero ser muito feliz no Estádio de São Luís e ajudar a equipa a ser vitoriosa. Agora é trabalhar para nos cimentarmos no lugar que queremos e merecemos", disse o dianteiro, em declarações divulgadas pelos algarvios.

O internacional português, que estava sem clube desde que terminou a ligação à Belenenses SAD, será agora inscrito na Liga e poderá ficar às ordens do técnico Sérgio Vieira, que ganha mais uma opção para o ataque da equipa de Faro.

Licá vai, agora, representar o quinto clube na I Liga, após passagens por Estoril, FC Porto, V. Guimarães e Belenenses SAD. Na formação azul, marcou 23 golos em 90 jogos ao longo das três épocas anteriores.