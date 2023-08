Farense alcança registo histórico de sócios

Clube algarvio tem agora 5600 sócios pagantes.

O Farense fez saber que alcançou os 5600 sócios pagantes, um registo histórico, já que em 2016, quando João Rodrigues chegou ao clube, os Leões de Faro apenas tinham 300 sócios com as quotas em dia.

A boa campanha na II Liga, na época que findou, e o facto do Farense este ano estar de regresso ao escalão máximo do futebol português, podem ajudar a explicar a marca alcançada - que faz do Farense o maior clube do Algarve em termos de massa associativa.