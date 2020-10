"Este foi Um resultado ingrato frente ao Benfica"

Declarações de Sérgio Vieira, treinador do Farense, à BTV

Que análise faz ao jogo?

"Este foi um resultado ingrato, diante de um adversário como o Benfica. Sabíamos que podia acontecer, pela qualidade individual e pela organização coletiva adversária. Sabíamos que as falhas ficariam caras e assim aconteceu, por nossa culpa, com perdas de bola, o que nos deixa a todos muito tristes e revoltados connosco próprios. Porém, otimistas com o que temos pela frente, pois mantivemos a mesma atitude, forte, desde o início do campeonato. As tomadas de decisão individuais ainda não estão no ponto, mas sabemos o que podemos melhorar e por que razão acontece: há jogadores que chegaram tarde, outros estão lesionados e há alguns ainda indisponíveis.

Foi ingrato porque tivemos oportunidades, logo no primeiro lance do encontro. Depois do empate podíamos ter passado para a frente do marcador. Mas mérito para o Benfica que explorou os nossos erros".

- Treinador e jogar falam em equipa leal aos seus princípios...

"A qualidade do que temos no plantel poderá dar para manter este futebol de qualidade, a jogar com bola, fortes na transição ofensiva e nas bolas paradas. Podemos ser muito completos. Vai levar tempo e temos que conquistar pontos. Temos muitos ainda para conquistar. O objetivo é a permanência e há que conquistar isso com distinção, com a alma e a raça da história que o clube tem. Temos potencial para futebol positivo. Hoje, os jogadores foram corajosos e ambiciosos".