Jorge Costa: "Custa perder por pormenores"

Jorge Costa, depois da derrota do Farense com o Rio Ave (2-0) na 22ª jornada da I Liga

Sobre a derrota

"Hoje morremos devido a termos feito o oposto do que queríamos. Sofremos dois golos em transições do Rio Ave onde sabíamos serem fortíssimos e não fomos eficazes nesse momento do jogo. Levamos um resultado pesado e zero pontos mas há muito campeonato pela frente. Viemos de um ciclo difícil, a competitividade desta liga é brutal mas estamos vivos e vamos lutar."

Confiança no futuro

"Houve várias coisas que correram diferente do que tem sido o nosso habitual. Podia justificar o resultado de várias formas mas é algo interno, que temos de avaliar e mudar. Até hoje, não éramos os melhores do mundo e agora não somos seguramente os piores e, no final do campeonato, ficaremos numa posição melhor do que a atual. Há aspetos a melhorar, custa perder por pormenores."

Regresso de alguns lesionados

"Espero ter mais soluções e dores de cabeça boas no próximo jogo para poder acrescentar algo mais positivo e fazermos um jogo melhor."