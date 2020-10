Adeptos nas bancadas é uma "grande notícia" para um Farense em busca de pontos.

O treinador do Farense considerou hoje uma "grande notícia" o regresso às bancadas dos adeptos do clube algarvio, 18.º e último classificado da I Liga, na receção de domingo ao Rio Ave, no Estádio Algarve.

"É uma grande notícia saber que vamos ter o apoio dos nossos adeptos. É algo que já esperávamos há muito, de forma muito ansiosa. Todos os adeptos que nos possam ajudar na luta pelos três pontos, iremos estar extremamente gratos por esse contributo", disse Sérgio Vieira, cuja equipa procura a primeira vitória no campeonato.

O Estádio Algarve poderá contar com um máximo de 2.250 espetadores, no segundo teste-piloto da I Liga com adeptos no continente, depois do Tondela-Portimonense (1-0) de sexta-feira.

"Eles são fundamentais. Trazem paixão, trazem emoção, transmitem para dentro das quatro linhas esse sentimento, esse querer. Aliado àquilo que temos feito de positivo em todos os jogos, com esta energia extra, todos juntos vamos conseguir o nosso objetivo, lutando até ao último segundo para, no fim, estarmos juntos nesse momento especial", acrescentou o técnico da equipa de Faro.

Sérgio Vieira espera que a sua equipa continue a evoluir, "mantendo o que já fez de bom", nomeadamente ter "períodos de domínio e criar situações de golo em posse, em contra-ataque e nas bolas paradas".

"Evoluir significa também estarmos 100% concentrados, termos um rigor muito grande e anular os pequenos erros que têm acontecido. Temos sido penalizados por esses pequenos erros, que culminam em golo do adversário e que trazem muita injustiça ao que temos feito", assegurou o treinador do Farense.

Sustentando que, em termos de desempenho, "a equipa tem dado tudo e tem sido muito competente e organizada", Sérgio Vieira descartou abordar componentes como a sorte e o azar.

"Eu junto a sorte à competência, ao trabalho, à tranquilidade e ao tempo de preparação. Não vale a pena falar da discrepância entre os jogadores que começaram connosco e os que chegaram recentemente, é público. Temos de continuar a trabalhar e conquistar pontos para sustentar os nossos processos", referiu.

Em relação ao Rio Ave, o técnico dos algarvios espera um rival "muito competente, que eliminou o Besiktas e esteve próximo de eliminar o Milan" na Liga Europa e que, estando "estruturado há muitos anos", tem lutado "sempre pelas cinco primeiras posições da tabela", procurando nesta partida "reverter" a sua atual classificação.

O Farense, 18.º classificado, com apenas um ponto, recebe no domingo o Rio Ave, 16.º, com três, em jogo marcado para o Estádio Algarve, às 15:00, com arbitragem de Manuel Oliveira (Porto).