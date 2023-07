Destacou-se na Liga Revelação e agora renova com o Farense

Redação com Lusa

Mohamed ​​​​​​​Belloumi, extremo argelino de 21 anos e filho do antigo internacional argelino Lakhdar Belloumi, chegou ao Farense na segunda metade da época 2021/22, tendo-se destacado na passada edição da Liga Revelação.

O extremo argelino Belloumi renovou contrato com o Farense até 2026, depois de se ter destacado na equipa de sub-23 dos algarvios, anunciou esta segunda-feira o emblema promovido este ano à I Liga.

"Um dos melhores jogadores da Liga Revelação na época 2022/23, caracterizado pela sua velocidade com bola, capacidade técnica e remate. É mais um dos jovens valores do clube a fazer parte da equipa principal e confiamos que a sua evolução trará muitas alegrias a todos os farenses", destacou o clube de Faro, nas redes sociais.

Mohamed Belloumi, 21 anos, filho do antigo internacional argelino Lakhdar Belloumi - presente nos Mundiais de 1982 e 1986 -, chegou ao Farense na segunda metade da época 2021/22, oriundo do MC Oran, do seu país natal, cumprindo então apenas três jogos nos sub-23.

Na época passada, evidenciou-se na Liga Revelação, com 25 jogos e seis golos, e chegou a ser chamado à equipa principal dos algarvios, pela qual registou três partidas.

"Muito obrigado ao presidente João Rodrigues e a toda a equipa técnica pela confiança em mim e nas minhas capacidades. Quero agradecer também ao meu agente e serei mais um leão no reino dos leões do sul", disse o jogador, citado nas redes sociais do clube.

Na época de regresso à I Liga, após ausência de dois anos, o Farense estreia-se no campeonato com a receção ao Casa Pia, em 12 de agosto, depois de já ter garantido o apuramento para a fase de grupos da Taça da Liga, em que eliminou Moreirense e Oliveirense.

