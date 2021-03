Defendi sofreu lesão grave e pode perder resto da época

No jogo disputado em Vila do Conde, que culminou com uma derrota do Farense por 2-0, foi o guarda-redes Hugo Marques a assumir a titularidade da baliza dos algarvios.

O guarda-redes do Farense Rafael Denfedi lesionou-se com gravidade durante um treino nesta semana e deve falhar o resto da época na I Liga, revelou o treinador Jorge Costa.

"Provavelmente, não vai jogar mais esta temporada. Teve uma lesão grave há dois dias, num treino, fraturando uma zona de um pé. Segunda-feira deve ser sujeito a uma intervenção cirúrgica, tendo um tempo de recuperação nunca inferior a três meses", explicou o treinador, no final da partida com o Rio Ave, da 22.ª jornada do campeonato.

No jogo disputado em Vila do Conde, que culminou com uma derrota do Farense por 2-0, foi o guarda-redes Hugo Marques a assumir a titularidade da baliza dos algarvios.