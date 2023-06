Cláudio Falcão renova com o Farense

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Nas redes sociais do clube, Cláudio Falcão afirmou que está "muito feliz por continuar a representar" o emblema algarvio

O Farense anunciou a renovação de contrato com Cláudio Falcão, médio de 28 anos que acompanha, assim, a equipa na subida ao principal escalão do futebol português.

Há três temporadas em Faro, foi com a chegada de José Mota ao Farense, que já tinha sido seu treinador no Aves, tendo vencido a Taça de Portugal em 17/18, que começou a ser peça importante no meio campo dos algarvios, tendo realizado 30 jogos e marcado quatro golos.

Nas redes sociais do clube, Cláudio Falcão afirmou que está "muito feliz por continuar a representar" o Farense, agradecendo "ao Presidente João Rodrigues e ao Zé Luís pela confiança". Que possamos conseguir alcançar todos os objetivos do clube", disse ainda.