César após nova derrota do Farense: "Sabemos do nosso potencial..."

O Farense perdeu em Braga, com um golo aos 87 minutos, na oitava jornada da I Liga. César fala em exibições melhores do que os resultados

"Não faltou nada, entregámos tudo o que tínhamos em campo. Infelizmente, saímos derrotados. Mas mostrámos que nossa equipa está focada em fazer um bom trabalho e tenho certeza que esse bom futebol que estamos a apresentar vai fazer-nps subir na classificação", disse o defensor brasileiro.

Na próxima jornada, o Farense receberá o Marítimo. Com cinco pontos, a equipa é a última classificada, com dois a menos que o Portimonense, 17º classificado. "Infelizmente, os resultados não estão vindo, mas vamos fazer de tudo para que no próximo jogo possamos ganhar pontos em casa", destacou César.

Embora na lanterna-vermelha, o defesa do Farense minimizou a pressão pelo mau momento do clube. "Não tem peso nenhum. Nós sabemos do nosso potencial e estamos a trabalhar. Os resultados não estão a vir, mas estamos a trabalhar para voltar a vencer o mais rápido possível", finalizou.