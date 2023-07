Bruno Duarte regressa a Portugal e reforça ataque do Farense

Regresso ao futebol português após passagem pela Arábia Saudita

Bruno Duarte, 27 anos, foi a surpresa do Farense em dia de apresentação aos sócios, tendo assinado um contrato válido por dois anos.

É o regresso do avançado brasileiro a Portugal, depois de uma passagem de três temporadas pelo V. Guimarães, de onde se transferiu, no final da época 2021/22, para o Damac, da Arábia Saudita. Em 19 jogos pelos sauditas, Bruno Duarte apontou quatro golos (pelo V. Guimarães somara 23, distribuídos por 98 jogos).

Antes de chegar ao Minho, o brasileiro, natural de São Paulo, e formado no Palmeiras, tinha já experiência no futebol europeu, acumulada ao serviço do FC Lviv, da Ucrânia. José Mota ganha, assim, mais uma alternativa para o ataque e, neste defeso que marca o regresso à I Liga, os algarvios já asseguram a entrada de seis caras novas.