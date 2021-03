Beto a um passo de voltar à Liga NOS: confira os pormenores

Guarda-redes está muito perto de reforçar o Farense, mas falta apurar a duração do contrato que poderá ser até ao final da temporada ou a assinatura de um vínculo válido até 2022.

O guarda-redes Beto está muito perto de ser reforço do Farense, que procura um jogador para colmatar a lesão de Rafael Defendi, brasileiro que sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo, num treino, e não joga mais esta temporada.

Os algarvios vão fazer-se valer do artigo 76.º do Regulamento de Competições que prevê a inscrição de guarda-redes fora dos prazos normais - o mercado fechou a 1 de fevereiro - para fazer face a lesões graves e o internacional português, que voltou esta época ao futebol nacional para jogar no Leixões, da Liga SABSEG, vindo do Goztepe (Turquia), está em negociações.

Internacional português esteve lesionado, recuperou antes do esperado, com recurso à medicina chinesa, mas tem sido suplente nos nortenhos e vê com bons olhos a mudança

Falta apurar os moldes do negócio e em cima da mesa estão dois cenários, sabe O JOGO: um contrato até ao final da época, com possibilidade de voltar ao Leixões na próxima, ou um vínculo válido por ano e meio. Beto sofreu, em meados de fevereiro, uma lesão grave e, na altura, anunciou nas redes sociais que não jogaria mais esta temporada, mas o tetra vencedor da Liga Europa por FC Porto (um título) e Sevilha, Espanha (três títulos) recorreu à medicina chinesa e recuperou em tempo recorde. Aliás, os tratamentos que Beto foi documentando no Instagram mereceram, inclusive, os comentários de Cristiano Ronaldo. "Zé, o que andas a fazer da tua vida?!", perguntou o craque da Juventus (Itália).

No entanto, o guardião não conseguiu recuperar o lugar no onze do Leixões, pois José Mota manteve Stefanovic e Beto foi suplente não utilizado nos últimos dois encontros. Por conseguinte, o jogador, 38 anos, vê com bons olhos a mudança para o Algarve. As negociações devem ficar fechadas nas próximas horas.

Natural de Loures, Beto começou a jogar futebol no Ponte Frielas, mas foi no Sporting que cumpriu a formação e onde subiu a sénior. Na extensa carreira ganhou, para além das quatro Ligas Europa, uma Liga NOS, duas Taças de Portugal, uma Taça da Liga, uma Liga SABSEG, uma Supertaça, uma Liga Romena e uma Liga das Nações.