As primeiras palavras de Sérgio Vieira após a saída do Farense e a mensagem a Jorge Costa

Treinador foi rendido por Jorge Costa no comando técnico do emblema algarvio.

Sérgio Vieira, ex-treinador do Farense, deixou esta sexta-feira uma mensagem na sua rede social, naquelas que são as primeiras palavras depois de ter deixado o comando técnico dos algarvios.

Comunicado na íntegra:

"Não importa para onde vamos, mas sim quem levamos no coração"

Neste ciclo que se fechou, quero prestar a minha gratidão a TODOS com quem tive o prazer de privar dia após dia neste ano e meio de trabalho à frente deste histórico clube do futebol português.

Chegámos, avaliámos, planeámos, organizámos, unimos, corrigimos, lutámos e conquistámos a tão desejada subida à 1ª Liga, 18 anos depois! Os primeiros 15 dos 34 jogos da I Liga não foram momentos fáceis por diferentes circunstâncias, mas certamente os verdadeiros Farenses estiveram connosco, sempre nos apoiando e convictos que iríamos chegar ao nosso objetivo. Neste processo de crescimento do clube foram fundamentais os jogadores, a equipa técnica, a estrutura do clube, o nosso diretor desportivo Manuel Balela e recentemente o nosso diretor José Luís. Os nossos adeptos, em especial os South Side Boys, foram o nosso coração jogo após jogo, apoiando-nos em todas as batalhas do primeiro ao último segundo de jogo! O nosso Presidente João Rodrigues foi inexcedível, apoiando-nos e criando condições para que o Farense chegue onde nunca chegou na sua história...está a dar a vida pessoal pela Instituição Farense...Gratidão Eterna para com Ele!

Ao treinador Jorge Costa, desejo a maior sorte do mundo para conduzir TUDO e TODOS a momentos de grande felicidade e realização, porque TODOS merecem muito!

Aos meus adjuntos Luís Matos e José Ribeiro, ao meu Observador Rui Sousa e ao meu treinador de Guarda-Redes Ricardo Silva um agradecimento especial, pois foram extremamente competentes no trabalho que desenvolveram neste histórico clube! À minha amada esposa Diana e filha Madalena assim como toda a Família, as minhas eternas desculpas pelo o imenso tempo que passo distante em detrimento desta apaixonante profissão!

E para as gerações do futuro,

À vitória Farense, à vitória,

Nunca mais murchará a semente,

Do arrojo, da fama e da glória.

Força Farense!

Só Os Duros Vencem!

Sérgio Vieira!"