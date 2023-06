André Seruca prolonga ligação ao Farense e passa a integrar equipa principal

Médio ofensivo renovou por duas temporadas com o emblema algarvio

André Seruca, médio ofensivo natural de Faro que na presente temporada realizou 24 jogos pela equipa de sub-23 do Farense, tendo marcado dois golos, renovou por duas temperadas com os "Leões de Faro" e irá integrar a equipa principal no regresso à I Liga.

O jogador de 22 anos, que na temporada 2021/22 já realizou um jogo pela equipa principal, para a Taça de Portugal, no qual fez uma assistência para golo, deverá fazer a pré-época sob o comando de José Mota, sendo assim uma opção para o meio campo da equipa principal.

Em declarações reproduzidas nas redes sociais do clube, frisou: "É com muito orgulho que continuo a representar o clube da minha cidade e sobretudo do coração. Agradeço a confiança que o presidente João Rodrigues e toda a estrutura do futebol profissional depositaram em mim. Acredito que com muito trabalho, esforço e dedicação conseguiremos atingir os objetivos do clube e eu serei sempre mais um para ajudar. Vamos Farense!"