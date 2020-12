André Pinto estava sem clube e agora reforça Farense

O defesa-central, André Pinto, internacional português de 31 anos, é o primeiro reforço de inverno do Farense. André Pinto que passou pela formação do FC Porto, nas temporadas de 99 a 2007, estreou-se na equipa principal dos azuis em 2007/08, treinada na altura por Jesualdo Ferreira onde se sagrou campeão nacional nesse ano pelos dragões.

Com passagens pelo Santa Clara, Portimonense e Olhanense, por empréstimo do FC Porto, Panathinaikos da Grécia, onde voltou a trabalhar com Jesualdo Ferreira, em 12/13, André Pinto ainda jogou no Braga, Sporting e no Al Fateh da Arabia Saudita.

O central estava agora sem clube e chega a Faro a custo zero, tendo assinado um contrato até final da época, com mais um de opção. O jogador mostra-se " muito feliz e entusiasmado com a mudança para a cidade de Faro. O Farense é um clube histórico e ambicioso com todas as condições para mostrar o meu futebol. Quero dar muitas alegrias aos adeptos com o símbolo do Farense ao peito e ajudar a equipa a ganhar pontos para estarmos no lugar que merecemos.", disse à assessoria do clube.