A árdua tarefa de Jorge Costa para evitar a descida do Farense

Equipa joga a permanência nos Açores, não depende apenas de si própria, mas há muita fé que aconteça um final feliz. Espírito não falta

O Farense está a viver um momento delicado , joga tudo nos Açores, com o Santa Clara, curiosamente a equipa que marcou a estreia de Jorge Costa no último jogo da primeira volta, estavam os algarvios com 12 pontos e um jogo em atraso (com o Vitória, em Guimarães, que depois, no acerto do calendário, empatou, 2-2).

Ou seja, a segunda volta do Farense, se tivesse correspondência igual na primeira, dava perfeitamente para o clube estar agora a salvo de aflições , uma vez que Jorge Costa levou a equipa a somar 19 pontos, resultado de quatro vitórias e sete empates, sendo que um deles foi com o Benfica e perdeu com o Sporting (0-1), num jogo em que fez uma grande exibição e foi claramente prejudicado pela arbitragem, num lapso de avaliação que custou caro à equipa algarvia. Aliás, o Farense, desde o início da prova, tem vários motivos para se queixar da falta de sorte... e do azar de algumas arbitragens não terem tido a atuação mais correcta, uma opinião que é unânime entre os especialistas da matéria.

Com Jorge Costa, o Farense ganhou solidez defensiva e tornou-se numa equipa dinâmica, com boas rotinas ofensivas, agradável de se ver. Nem tudo correu bem, principalmente com as lesões, a começar por Rafael Defendi, que estava ser fundamental na equipa e que viria mais tarde a ser bem substituído pelo experiente Beto, André Pinto, Stojiljković - que deixou o eixo do ataque entregue a Pedro Henrique, sem alternativas - , Licá, Madi Queta, Mansilla e, agora, no último jogo, Amine também se lesionou e é uma baixa de peso no meio-campo. É contra estas adversidades que a equipa de Jorge Costa se propõe lutar até ao último minuto pela permanência. Tem uma deslocação difícil aos Açores, mas o treinador acredita nos jogadores e no espírito que eles colocam em jogo. Será assim no encontro contra o Santa Clara, entrega total, bem à imagem do treinador enquanto futebolista.



Amine e César estão fora do jogo



O defesa central César Martins, com uma lesão muscular na coxa da perna direita, e o médio Amine, com queixas no pé direito, não serão alternativas para o jogo de amanhã, nos Açores, onde os algarvios vão defrontar a formação do Santa Clara. Em sentido inverso, Jorge Costa já vai poder contar com o extremo Bilel, que ficou de fora do encontro com o Tonadela por estar a cumprir castigo. Os algarvios treinaram na tarde de ontem e fazem a viagem para os Açores hoje mesmo, a partir de Lisboa.