"Vou sentar-me ao lado de Casillas durante o ano todo? No início foi um susto"

Guarda-redes passou em revista a carreira e falou sobre a atualidade no Famalicão, numa entrevista concedida aos meios do clube.

Vaná chegou a Portugal em 2016/17 e na época seguinte estava a festejar o título de campeão nacional, com a camisola do FC Porto. Apesar de ter sido a terceira opção dos dragões, atrás de Casillas e José Sá, o brasileiro criou uma boa relação de amizade com Casillas. "Quando entrei no balneário, ele já lá estava e eu não tinha sítio para me sentar. Olhei para um lado e para o outro e o Iker disse para me sentar ao lado dele. Então pensei eu, vou sentar-me ao lado do Iker durante o ano todo? No início foi um susto. No final da temporada eu já lhe dava cachaço e podia dizer que era amigo dele", conta Vaná, em declarações ao site do Famalicão.

Em 2019 foi emprestado pelos azuis e brancos ao "Fama" e no último defeso rescindiu com os dragões para assinar, em definitivo, pelo "Vila Nova", tendo-se deixado encantar com o projeto. "Vamos a casa de um grande e podemos dominar o jogo. Isso tem muito a ver com o treinador, que pensa de forma diferente e ele próprio faz a diferença no projeto. É uma peça fundamental, é respeitado no balneário e desta forma vamos ganhar mais vezes do que perdemos", assegura. Vaná esteve em isolamento profilático [ver peça ao lado] nas últimas duas semanas e elogiou Luiz Júnior, que o substituiu. "Fez um jogo fantástico com o Sporting e tem um caminho brilhante", prevê.

Guarda-redes sofre em isolamento

Vaná teve que cumprir um período de isolamento profilático depois de a esposa ter testado positivo à covid-19. O problema de ficar em casa foi... manter a forma. "Vinha de sete testes negativos e custou muito ficar de fora. Depois do quinto ou sexto dia de isolamento já me perguntava: como é que vou treinar a seguir? Eu sou guarda-redes, vou atirar-me para o sofá?", questionou, com humor, o brasileiro que é conhecido no balneário por ser um dos mais brincalhões. "Às vezes até falo demais. Tento puxar os outros para cima", atirou.