Voltou em janeiro a Portugal, mas já está de saída do Famalicão

Denilson Jr. rescindiu com o Famalicão e deverá ser reforço do Avaí (Brasil)

Denilson Jr. está de saída do Famalicão para voltar ao Brasil, onde deverá ser reforço do Avaí. O avançado, de 27 anos, tinha sido contratado, em janeiro, ao Hatta Club (Emirados Árabes Unidos), mas o regresso a Portugal, onde já tinha representado Tondela e Paços de Ferreira, foi pouco proveitoso com, apenas, quatro jogos a titular em 14 aparições e nenhum golo marcado.

O brasileiro tinha assinado por ano e meio, mas rescindiu e irá prosseguir a carreira no emblema da Série B. A notícia, avançada pela imprensa brasileira, foi confirmada por O JOGO.