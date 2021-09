Declarações de Ivo Vieira, treinador do Famalicão, na antevisão ao jogo com o V. Guimarães, da ronda oito da Liga Bwin. Jogo às 21h15 de sexta-feira.

V. Guimarães e dar a volta à crise no Famalicão: "Temos que estar focados naquilo que acreditamos e naquilo que queremos fazer, que é ganhar. É verdade que não ocupamos uma posição digna daquilo que pretendemos, mas a receita é trabalhar, lutar pelo resultado e é isso que temos que por em campo. Queremos ter um resultado positivo que possa tirar a equipa desta situação. É fundamental mesmo em termos mentais e temos que fazer mais do que temos feito."

Estado de espírito dos jogadores: "É uma conversa normal, tentar com que eles mantenham e tenham mais confiança do que têm tido, acreditem no processo e no que valem como atletas, e só em equipa é que se consegue bons resultados. Como principal responsável, assumo essa situação. Temos que ser mais competentes nas abordagens a cada momento de jogo e libertá-los para a qualidade que não se tem refletido em resultados. Não podemos fazer dois golos fora e não trazer pontos para casa. Só houve um jogo em que não conseguimos fazer golos."

Duas equipas numa má fase: "Da nossa parte não vai haver amarras. Queremos ganhar pela necessidade de pontos, em diferentes situações porque o Famalicão alterou, salvo erro, 17 jogadores, ao contrário do Vitória que tem uma base sustentada da última época. As duas equipas têm capacidade para poder estar mais acima."

Golos sofridos do Vitória: "São momentos que as equipas têm, há duas jornadas eram a melhor defesa, tem a ver com o momento das equipas."

Árbitro francês: "Vamos entrar em campo com o mesmo respeito e o árbitro passa-nos ao lado."

Estádios a 100 por cento: "Temos tido um apoio fantástico dos famalicenses, têm estado sempre com a equipa mesmo neste momento que não é o melhor. Vamos ter o público a puxar por nós, mas neste momento estamos em dívida com os adeptos."