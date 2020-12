Uruguaios garantem: Famalicão paga 3 milhões de euros por jovem pérola

Atleta de 19 anos deixou uma mensagem de despedida do Fénix, atual clube, nas redes sociais, sem revelar o destino. Famalicão pagará, ao que tudo indica, três milhões por 80% do passe.

O primeiro reforço do treinador João Pedro Sousa, o médio Manuel Ugarte, já terá, de acordo com a imprensa uruguaia, chegado a Portugal, depois de deixar o seu país, no domingo.

O atleta de 19 anos é apontado ao Famalicão há vários dias, sendo que a imprensa daquele país garante que o emblema nacional irá pagar três milhões por 80 por cento do passe do atleta que vestiu, até agora, as cores do Fénix (onde chegou com apenas 15 anos) e é visto como um dos mais promissores futebolistas do Uruguai. A imprensa local garante que se juntará ao plantel a 2 de janeiro.

Ugarte, sem revelar o destino, despediu-se do Fénix com uma mensagem nas redes sociais. "Chegou a hora de me despedir do clube que me formou e me viu crescer, um clube de bairro, humilde e simples. Tive o privilégio de fazer a minha estreia na primeira equipa aos 15 anos. Foram anos em que realizei sonhos e vivi momentos muito bonitos. Agora é altura de dar mais um passo na minha carreira, com o objetivo de continuar a crescer", escreveu.

O meio campo do Famalicão manteve, da última época, como pedra basilar Gustavo Assunção, atleta com o qual Ugarte terá de disputar a vaga no onze titular.