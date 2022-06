Um regresso a Portugal: Famalicão apresenta o primeiro reforço para 2022/23

André Simões assinou um contrato de três épocas.

O Famalicão anunciou esta quinta-feira André Simões como primeiro reforço para a temporada 2022/23. O experiente médio de 32 anos assinou um contrato válido para as próximas três temporadas.

"Tenho o objetivo de ajudar o clube a alcançar as metas que se propõe atingir. Tem um projeto com uma grande ambição e com o qual me identifico, pois sou um jogador que gosta de dar tudo e que pretende acrescentar sempre algo à equipa", afirmou o jogador.

"Sei que o Estádio Municipal está sempre bem composto. Os adeptos adoram o clube e teremos de dar tudo em campo para receber a generosidade deles", apelando a que "a cidade crie uma união muito forte em redor do clube para que todos juntos consigamos realizar uma boa época", vincou.

André Simões está de regresso ao futebol português após uma passagem pelo AEK Atenas nos últimos sete anos, tendo vencido campeonato e a Taça, além de disputar Champions e Liga Europa. Em Portugal representou Santa Clara, Moreirense e Padroense, enquanto sénior.