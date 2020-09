Um extremo de saída do Famalicão e um nome de peso que pode chegar

Gil Dias, ex-Rio Ave, pode voltar a Portugal pela porta famalicense.

Walterson pode tornar-se em breve reforço do Moreirense. O ala de 24 anos é o desejado para suprir a vaga no lado esquerdo do ataque dos cónegos e pode chegar por empréstimo do Famalicão.

A dificuldade em garantir o regresso de Gabrielzinho, que tem sido utilizado no Rio Ave, levou os responsáveis do Moreirense a apontar a mira para outros alvos e, em especial, ao extremo dos famalicenses.

Um interesse que nem constitui novidade, uma vez que, em janeiro, os cónegos começaram por tentar a cedência de Walterson e acabaram por conseguir a de Gabrielzinho. O cenário aponta agora para um processo inverso, ainda que o clube famalicense apresente nesta altura alguma renitência em avançar para a cedência do atleta, o qual não rejeitará a mudança. Walterson, refira-se, foi suplente utilizado na recente receção ao Benfica.

A caminho do Famalicão poderá estar Gil Dias. O internacional jovem português, que pertence ao Mónaco, interessa ao clube minhoto e pode ser reforço para a frente de ataque.

Seria o regresso do extremo de 23 anos a Portugal, onde representou, como profissional, Braga B, Varzim e Rio Ave. Na época passada, realizou 16 jogos pelo Mónaco, antes de ser emprestado ao Granada em janeiro.