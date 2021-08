Ugarte diz adeus ao Famalicão: "Uma etapa especial acabou"

Médio Ugarte vai reforçar o Sporting e, esta segunda-feira, despediu-se do Famalicão nas redes sociais.

Manuel Ugarte utilizou as redes sociais para se despedir do Famalicão, clube que lhe abriu as portas da Europa. O médio uruguaio vai reforçar o Sporting depois de uma época nos minhotos.

"Uma etapa especial acabou. Chegar ao Famalicão foi um desafio que assumi com grande entusiasmo desde o primeiro dia. Hoje posso dizer que foi um belo processo de muitos aprendizados. Quero agradecer ao clube por confiar em mim e abrir as portas para minha primeira experiência no futebol europeu. Agradecer aos dirigentes, colegas e equipa técnica pelo tempo vivido nestes 6 meses, nos quais cumprimos o objetivo mais importante. Agradeço também a todas as pessoas que nos acompanharam de longe. Foi uma pena não poder tê-los nas bancadas, mas fico com aquela imagem final onde juntos comemoramos ter alcançado o objetivo da temporada. Famalicão, foi um prazer", escreveu Ugarte no Twitter.