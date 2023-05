"Trocava a Europa por uma presença na final da Taça de Portugal"

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, fez a antevisão do jogo de sábado (15h30), em Vizela.

Vizela numa má fase: "Não representa nada, se olharmos para nós, também podíamos pensar que dificilmente íamos ganhar o jogo, porque também vimos de resultados negativos. O Vizela é muito forte, bem orientado, jogaremos num campo difícil onde nos vão colocar muitos problemas. É uma equipa agressiva, no corredor central cria bastantes problemas às equipas, tem um corredor central complexo de gerir para as equipas adversárias, mas o nosso foco está virado para nós. Até hoje, ainda não passámos informação nenhuma ao Vizela. Zero. Hoje vamos conversar um bocadinho e amanhã também, mas temos de gerir a nossa situação, porque temos de dar uma resposta forte, como sempre demos. Desde que cá cheguei, nunca tínhamos perdido dois jogos seguidos. Infelizmente nesta fase não o conseguimos e olhamos com principal preocupação para o nosso trabalho."

Desgaste provocado pela Taça de Portugal: "Não me parece. Não podemos considerar uma fatura alta disputar até ao último segundo uma presença na final da Taça de Portugal. A nossa ideia e intenção sempre foi chegar às decisões. Agora, no espaço de quatro dias, levar duas pancadas como levámos, é difícil. Se tivermos de pagar uma fatura, eu prefiro assim. Se tivesse de reescrever a história, fazia da mesma forma. Estar no último segundo, uma cidade inteira a acreditar que podia ir à final... Eu trocava facilmente uma presença na Europa por uma final da Taça, porque são coisas diferentes."

Ainda o desgaste: "Se o golo do Chaves tinha sido no primeiro minuto, se calhar íamos dar outra resposta, porque teríamos 80 e tal minutos para recuperar e não oito ou nove. A equipa está pronta, recuperada e pronta para competir. Nunca nos vamos agarrar à sorte, era o que faltava. Vamos à procura dessa sorte e esperamos que ela nos proteja um pouco porque, em momentos decisivos, estes jogadores mereciam mais sorte."

Iván Jaime melhor médio de abril: "Quero dar-lhe os parabéns, mas os mesmos parabéns para a equipa, para os jogadores que jogam ao lado do Jaime, como o Ivo Rodrigues, o Moura, o Colombatto, mas também parabéns aos jogadores que não jogam tanto, mas obrigam o Jaime a trabalhar, como o Sanca, o Pablo, todos esses "obrigam" o Jaime a ter este rendimento."

Interesse de outros clubes em Iván Jaime: "É normal o interesse no Iván Jaime, no Ivo Rodrigues, no Cádiz e em outros. É reflexo do trabalho deles. É uma resposta de longos meses, que sabem que têm qualidade e que sabem jogar em contextos de stress competitivo alto. Têm tudo para jogar a outro nível."