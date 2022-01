Três jogadores do Famalicão testam positivo à covid-19 e falham jogo com o FC Porto

Banza falha o jogo com o FC Porto

Jogadores juntam-se à lista de indisponíveis para o jogo com os dragões (domingo, 20h30).

Dylan Batubinsika, Simon Banza e Ofori testaram positivo à covid-19 e vão falhar, por isso, a deslocação ao Estádio do Dragão, onde o Famalicão defronta no domingo (20h30) o FC Porto, em jogo da 19.ª jornada da Liga Bwin, informou esta sexta-feira o emblema famalicense.

Os três jogadores juntam-se assim aos lesionados Diogo Figueiras (lesão muscular na coxa direita), Heriberto (fratura do dedo do pé direito) e Rúben Lima (lesão muscular na coxa esquerda) na lista de indisponíveis para o jogo com os dragões.