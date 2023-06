"Três grandes são os responsáveis por sairmos do contexto de discutir o jogo e o jogador"

Presidente da SAD famalicense culpa os grandes por tensão no futebol português.

O presidente da SAD do Famalicão, Miguel Ribeiro, responsabilizou os três grandes pelo clima de hostilidade na comunicação do futebol português, reforçando que o estado atual pode condicionar a venda dos direitos televisivos para a centralização, em 2028.

Em participação no 17.º Congresso Internacional de Futebol da Universidade da Maia, o dirigente, que viu os famalicenses conquistarem o campeonato nacional de sub-19, bem como a Taça de Portugal feminina, esta temporada, considera que Benfica, FC Porto e Sporting, através de estratégias de comunicação de condicionamento às arbitragens, tornam a I Liga um produto pouco atrativo, alertando que não "está a ser preparado um momento macro", a centralização dos direitos televisivos, à semelhança do que já acontece nos principais campeonatos europeus.

"Hoje temos um produto complicado de vender e percebemos a dimensão da comunicação quando vemos o quanto estamos a comunicar hoje e quão mal estamos a fazê-lo. Em 2028, temos um grande desafio que é a centralização e a forma como estamos a viver todo este 'métier' leva-nos a perguntar como vamos vender o nosso produto. Era altura de estar a embelezá-lo para o vender. Se comprarem um carro em segunda mão, se tiver esbarrado não o compram. Se estivermos algum tempo a embelezá-lo, em que o arranjamos, pintamos, e pomo-lo a brilhar, seguramente que o compram a um preço superior", explicou, na palestra intitulada de "Comunicação no Futebol".

Miguel Ribeiro rejeitou responsabilidades relativas a essa problemática, afirmando que apenas cabe ao seu emblema comunicar da forma que considera correta, uma vez que, face à "sua pequena dimensão" social, o Famalicão não pode alterar o panorama atual.

"Acho que a responsabilização assenta pouco em nós. Não me quero estar a desculpar, mas não diria que seja do Braga para baixo. Os três maiores são os grandes responsáveis por sairmos do contexto de discutir o jogo e o jogador. Discutimos muito pouco se o Sporting baixa e ataca a profundidade ou se precisava de um 'nove', ou se o Benfica do Schmidt usa os laterais para ganhar superioridade, ou se o Sérgio [Conceição] baixa o bloco... zero. Andamos sempre com o árbitro, mas eu não pago esse cartório porque acho que os três ou quatro por cento que não são dos três grandes não têm expressão nisto", afirmou.

O 17.º Congresso Internacional de Futebol da Universidade da Maia, que homenageia o professor catedrático José Neto, formador de treinadores e observador nas equipas técnicas de José Maria Pedroto e Artur Jorge no FC Porto, realiza-se entre hoje e 6 de junho.