Treinador italiano é o desejado pelo Famalicão para substituir Silas

Voltaria a trabalhar com o diretor desportivo Mário Branco, com quem se cruzou no PAOK

Cristiano Bacci é o nome desejado pela SAD do Famalicão para assumir o comando técnico da equipa. Ao que O JOGO apurou, o italiano teria a possibilidade de voltar a trabalhar com o diretor desportivo Mário Branco, com quem se cruzou no PAOK (Grécia), quando Bacci foi adjunto dos helénicos entre 2017 e 2019, tendo privado de perto com o dirigente quando este chefiou o futebol do PAOK em 2018/19.

Bacci treinou o Olhanense entre 2014 e 2017 e mais recentemente foi adjunto no Al-Hilal, da Arábia Saudita.