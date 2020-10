Treinador do Famalicão tem uma certeza sobre Dyego Sousa e revela o que disse a Assunção

João Pedro Sousa perspetivou o jogo no Algarve, com o Farense, mas também debruçou-se sobre outros temas como o mercado ou a possível estreia de Dyego Sousa pelos minhotos.

Farense: "Vamos para este jogo com grande ambição. As últimas semanas foram muito importantes para nós, não só por ter fechado a janela de transferências, mas foram duas semanas importantes para recuperarmos jogadores que vinham de lesão, outros que necessitam de melhorar os índices físicos e portanto estamos muito fortes e precisamos de competir. Sabemos que é um adversário forte, independentemente de sabermos que precisa de ganhar, a nossa ambição é muito grande. Estamos prontos para sermos uma equipa muito forte, independentemente do adversário".

Balanço do mercado: "Com a exceção do Anderson, que recupera da intervenção cirúrgica, todos estão disponíveis. Estou muito contente com a forma como o mercado fechou para nós. Não escondemos que nos atrasamos um pouco, negócios que se atrasaram um pouco no tempo, mas nós, Famalicão, temos esta regra, se não era isso que queríamos, não podíamos avançar para os negócios. Temos um plantel forte, eu tenho várias soluções para as diversas posições, com jogadores com grande polivalência e que nos dão garantias".

Dyego Sousa: "O Dyego está completamente integrado e consolidado. É uma excelente pessoa, um grande profissional e vai ser muito importante tal como os restantes jogadores que chegaram".

Em que condições regressaram aos internacionais? "Parabéns ao Campana pelo primeiro jogo pelo Equador. Quer ele quer o Diogo Queirós estiveram nas seleções, o Campana chegou muito tarde, um pouco cansado, mas está convocado para este jogo".

Renovação de Gustavo Assunção: "O Gustavo é um jogador à imagem deste clube, um profissional 24 horas por dia, com enorme ambição e fiquei muito contente por ele e pelo clube. É a referência do nosso clube. A renovação está feita, mas foi o que eu disse ao Gustavo, o próximo passo é jogar num clube maior, porque ele tem muita qualidade para isso. Porém, sublinho, não é só o Gustavo, há muitos que podem chegar a esse patamar".