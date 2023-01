Treinador do Famalicão sobre Roberto Martínez: "É o meu selecionador"

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, foi abordado, em conferência de Imprensa, sobre a escolha de Roberto Martínez para selecionador nacional

Roberto Martínez é a grande novidade do dia no panorama do futebol nacional e nem João Pedro Sousa fugiu à pergunta, quando desafiado a comentar a escolha do espanhol para suceder a Fernando Santos, no comando da Seleção Nacional.

"A decisão está tomada, por isso é o treinador da minha Seleção. Espero que seja tão feliz quanto o anterior, o mister Fernando Santos, que ficou na história da nossa Seleção Nacional", respondeu o treinador do Famalicão, à margem da conferência de Imprensa de antevisão da partida de terça-feira, em Matosinhos, diante do Leixões, para a Taça de Portugal.