João Pedro Sousa fez a antevisão ao jogo de quarta-feira com os dragões, na retoma da I Liga.

Preparação de um jogo após a paragem: "Antes de mais, quero dizer que é um prazer estar aqui a falar com vocês ao fim de tanto tempo. Respondendo à questão, para nós foi tudo muito desconhecido e quando falo para nós, falo em geral, para jogadores, adeptos, treinadores... Tivemos algumas dificuldades no início ao nível do treino, porque tivemos que mudar a nossa metodologia, porque o que aconteceu não foi uma pré-época, mas depois as coisas foram ultrapassadas e com os treinos coletivos mantivemos a nossa metodologia de treino, a forma como preparamos o jogo que foi basicamente como preparámos todos. O foco está em nós, mas também temos referências do nosso adversário que é uma equipa muito boa e sabemos onde é forte. Foi um jogo fácil de preparar, mas sabemos que vai ser muito difícil de disputar".

Pandemia: "Foi uma paragem diferente, como referi. Poderá haver dificuldades, mas os processos estavam consolidados. Na paragem trabalhámos isso, apesar de ser à distância, quisemos que os jogadores mantivessem o foco no trabalho e foi isso que aconteceu. Não haverá grandes alterações ao nível tático, mas ao nível físico será um grande desafio perceber que tipo de respostas é que os jogadores vão dar. Porém, penso que vamos estar preparados, sabendo que não vamos estar da mesma forma como acabámos, mas vamos chegar rapidamente a esse nível".

Maior desafio e dificuldade: "O desafio e a dificuldade estiveram juntas, porque tivemos que fazer tudo à distância e isso causa muito impacto no futebol".

Qualidade das equipas: "A qualidade das equipas é a mesma, não houve tempo para as equipas mudarem a forma como jogam, por isso acredito que as diferenças não se vão notar com esta paragem".

Informação do FC Porto: "O foco está essencialmente na nossa forma de jogar. A prioridade é essa e depois, claro, tentar perceber onde é que o adversário nos pode ferir, onde é que podemos ferir o adversário, sabendo que temos um jogo com um adversário muito competente, um adversário que nos vai colocar problemas muito complexos".

Ausências de Marcano e Alex Telles: "Uma equipa como o FC Porto, um plantel como o FC Porto, embora percebendo que são dois jogadores muito importantes, sou da opinião que há alternativas muito competentes e que vão dar respostas altamente competitivas. A proposta de jogo do FC Porto é muito vincada e não vai alterar em nada jogue o jogador A ou B".