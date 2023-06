Topic está bem encaminhado para reforçar Famalicão

Médio-defensivo internacional sérvio de 22 anos deve ser oficializado nos próximos dias



Mirko Topic está perto de ser oficializado como reforço do Famalicão. O interesse no médio sérvio, 22 anos, voltou a ser notícia na Imprensa do seu país, a qual garante estarem bem encaminhadas as negociações entre os minhotos e o FK Vojvodina, clube com o qual tem contrato até 2024.

Topic representou sempre o FK Vojvodina, onde, desde 2018/19, fez 105 jogos e três golos, destacando-se na última época, na qual participou em 35 partidas e justificou a chamada de Dragan Stojvokic à seleção A da Sérvia. O médio-defensivo estreou-se a 23 de janeiro num particular em Los Angeles - a Sérvia derrotou os Estados Unidos por 2-1 - depois de ter feito oito jogos pelos sub-21.

Topic, que poderá ser a solução para ocupar a vaga de Colombatto, argentino que em 2022/23 esteve cedido pelos mexicanos do Club Léon, deve assinar nos próximos dias, atendendo a que o acordo com a SAD liderada por Miguel Ribeiro e os dirigentes do clube sérvio estará muito perto de ser concretizado.