"Toni Martínez? Enquanto não houver negócio está disponível"

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão fez a antevisão ao duelo com o Belenenses SAD.

Tempo foi suficiente para retificar erros do Benfica? "Sinceramente, não foi, mas essencialmente precisamos de tempo para corrigir o nosso jogo. Além disso, precisamos de fechar o nosso plantel e então aí começarmos a construir a nossa equipa e prepararmo-nos para uma competição exigente. Temos consciência das dificuldades que estamos a passar, mas o clube está a fazer um esforço muito grande para fazer face às saídas, conseguimos contratar jogadores de qualidade, mas infelizmente, por várias razões, os jogadores estão inaptos. Esta semana já recebemos reforços, mas no entanto não chegam a tempo de jogar. Temos que recuperar jogadores clinicamente e depois sim preparar ao nível do treino para evoluir o nosso jogo para patamares que exigimos a nós próprios."

Robert e Dani Morer estão disponíveis? "O Robert recuperou durante a semana e está disponível para ir a jogo, o Dani Morer mantém-se fora, assim como o Joaquín Pereyra."

Identidade do Famalicão: "Quando dizemos que a ideia mantém-se, não quer dizer que a ideia seja diferente de jogo para jogo. Os caminhos que queremos percorrer no campo não variam muito, mas a forma como lá chegamos podem ser diferentes. Nunca vamos mudar a nossa forma de jogar, a estratégia e o plano de jogo mudam constantemente. Vamos ser diferentes em relação ao jogo com o Benfica, mas a estratégia é a mesma."

Campeonato está mais forte? "Sim, já o ano passado era um campeonato forte e competitivo, mas também sou da opinião que esta Liga vai ser ainda mais forte. Clubes que se reforçaram bem e contamos com um campeonato ainda mais difícil."

Gil Dias: "Tal como eu disse, esta semana chegaram jogadores de qualidade, jogadores à imagem do Famalicão. Todos eles vão acrescentar qualidade ao nosso plantel."

Belenenses SAD: "Foi uma vitória importante num campo difícil como é o do Vitória, nós vimos de um resultado que não queríamos e vamos à procura da vitória. Nunca olhamos para trás, mesmo quando ganhámos."

Walterson de saída: "A possibilidade de ser utilizado e lançado no jogo é muito grande. Conto com ele."

Toni Martínez: "Tal como na semana passada, o Toni Martínez fez uma semana de trabalho, está disponível para o jogo, enquanto não houver negócio está disponível. É assim que olho para este caso, que não é um caso."