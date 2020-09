Toni Martinez é titular no Famalicão-Benfica

No meio de uma iminente transferência para o FC Porto, avançado é titular no ataque do Famalicão que esta sexta-feira recebe o Benfica na abertura da I Liga.

Toni Martínez continua na lista de prováveis reforços do FC Porto, mas foi apresentado como jogador do Famalicão na segunda-feira. Na quarta-feira, Miguel Ribeiro, presidente da SAD do clube minhoto, foi questionado sobre a situação do avançado espanhol, mas preferiu não se alongar em comentários. Esta sexta-feira, o treinador João Pedro Sousa colocou o espanhol no onze titular que defronta o Benfica.

Onze do Famalicão: Zlobin; Valenzuela, Riccieli, Babić, Verdonk; Assunção, Jordão, Guga; Lameiras, Jorge Pereira, Toni Martínez.