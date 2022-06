Théo Fonseca no Famalicão: "É daqueles que não vira a cara à luta"

Théo Fonseca, que assinou por três anos, tem todas as condições para ter sucesso logo no primeiro ano na I Liga, garante Bruno China, que o treinou no Felgueiras. Avançado luso-francês de 21 anos precisa, segundo o seu ex-treinador, de uma equipa que jogue bem para se evidenciar, mas tem características que lhe vão permitir ganhar espaço com naturalidade.

Théo Fonseca foi o jogador revelação da Liga 3 em 2021/22 e o Famalicão não perdeu tempo em contratá-lo por três épocas. Miguel Ribeiro, líder da SAD, dissera, recentemente, que o avançado de 21 anos fora o melhor jogador da Liga 3 e agora efetivou a aposta, que não surpreende Bruno China, que o orientou na época passada no Felgueiras.

"Era muito provável que isto acontecesse. Fez uma temporada muito boa, marcou 15 golos em 28 jogos, uma média muito interessante, e mostrou outras capacidades; por isso, é um prémio merecido", defende.

Bruno China não tem dúvidas de que Théo Fonseca está "preparado" para enfrentar as exigências da Liga Bwin.

"Para se evidenciar vai precisar de uma equipa que jogue bem, mas tem todas as condições físicas, técnicas e, sobretudo, mentais para fazer um bom ano de I Liga", perspetiva, apontado as principais características.

"Quando chegámos a Felgueiras, o Théo tinha feito apenas quatro golos na época anterior, mas vimos nele capacidades que nos interessavam para o nosso jogo. É muito forte a segurar a bola de costas, nos apoios frontais, aparece muito bem em zonas de finalização e acredita que pode fazer golo. É daqueles que não vira a cara à luta, acredita no seu valor e, ao longo da época, foi conhecendo melhor os momentos de pressão, o que o ajudou a crescer", elogia.

Reservado e bom colega

Formado no Nancy, de França, Théo passou pelos juniores e sub-23 do Vitória de Guimarães até ingressar no Felgueiras, em 2020/21. Na primeira época marcou quatro golos em 24 jogos e em 2021/22 apontou 15 em 28 partidas. "É introvertido, muito reservado no seu espaço, mas com um relacionamento muito bom com os colegas", conta Bruno China.